Mickey Rourke a "Live non è la D’Urso": “Fuck Donald Trump”

Sorpresa a non finire “Live Non è la D’Urso” e c’è da dire anche per la conduttrice Barbara D’Urso, che certo non si aspettava che Mickey Rourke, il suo ospite internazionale la lasciasse a bocca aperta.

L’indimenticabile divo di “Nove settimane e mezzo” era stato invitato da un’emozionata D’Urso per raccontare la sua storia d’attore e anche per ripetere insieme a lui, che era all’oscuro di tutto, il famoso balletto con Kim Basinger.

E così Mickey comincia a raccontare un’episodio con Roberta De Niro: “ Quando ero a scuola a studiare per diventare un attore lo ammiravo, pensavo che se avessi lavorato sodo, sarei riuscito a diventare come lui. Quando feci il film con lui, andai dal produttore per dirgli che ero onorato di questa cosa. Lui cinque minuti dopo mi disse: ‘Penso che sia meglio se non parliamo. Siamo solo personaggi in un film’” . Mickey Rourke racconta la sua delusione in quel momento.

“Io non sapevo cosa stesso accadendo. Ha ferito i miei sentimenti, io lo ammiravo. Ora non più”. L’attore ha ricordato di essere arrivato da momenti difficili. “ Sei mesi fa sono finito al verde. Gli unici soldi che avevo erano quelli dei combattimenti di pugilato” .

Arriva poi il momento tanto atteso, e dietro un paravento esce una sensuale ballerino di cui si vede solo la sagoma. Comincia a spogliarsi proprio come Kim Basinger e alla fine la raggiunge anche Mickey Rourke che con lei finisce la famosa scena. La ballerina è Aida Yespica l’ex gieffina venezuelana che saluta scambiandosi qualche parola con Mickey.