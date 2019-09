Miley Cyrus and Kaitlynn Carter si sono già lasciate?

Risale a una settimana fa l'ultima volta che Miley Cyrus e Kaitlynn Carter sono state viste insieme. La coppia era stata fotografata in giro per Los Angeles felice e sorridente, città dove le due sembrava convivessero da alcune settimane. Chi poteva aspettarsi che, dopo solo un mese dell'annuncio della loro relazione, fossero già ai ferri corti? Secondo la rivista People, invece, la relazione tra la cantautrice americana e la giovane influencer sarebbe già finita. Fonti riportate dal settimanale confermano la notizia esclusiva e spiegano: " Miley e Kaitlyn si sono lasciate ma sono ancora amiche. Sono amiche da sempre ed erano lì l'una per l'altra quando si sono separate, ma non hanno più una relazione romantica ".



Le due erano uscite allo scoperto pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale della separazione tra Miley Cyrus e il marito Liam Hemsworth. Il loro primo bacio in pubblico sul Lago di Como aveva suscitato scalpore, ma soprattutto l'indignazione dell'ex compagno della Cyrus che niente sapeva delle preferenze sessuali della moglie. Motivo in più per arrivare alla separazione. Il loro matrimonio era stato lampo, appena 7 mesi, dopo un fidanzamento lungo un decennio. Anche Kaitlynn usciva da un matrimonio fallimentare con il modello Brody Jenner anche se, sembra, che i due non fossero sposati legalmente. La cantautrice americana e la bionda influencer si sono così date conforto in un momento estremamente buio e complicato della loro vita, supportandosi a vicenda. Questo, secondo le fonti di People, le avrebbe avvicinate ulteriormente. La loro relazione però è durata il tempo di un ripensamento, solo un mese, nonostante si fossero mostrate intime e affettuose in pubblico in occasione degli MTV Awards.