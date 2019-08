Miley Cyrus e Kaitlynn Carter mano nella mano ai VMAs

Continua il gossip sul presunto flirt tra la blogger americana Kaitlynn Carter e la cantante Miley Cyrus. Le due si sono presentate agli MTV Video Music Awards per la mano, lasciando intendere che tra loro la relazione potrebbe farsi seria. La popstar 26enne si è esibita sul palco della kermesse musicale svoltasi a New York intonando le note del suo ultimo singolo "Slide Away", il brano che per molti è dedicato all'ex marito. Ex appunto, perchè la storia tra Liam Hemsworth e Miley Cyrus è fresca di rottura.

La coppia si è detta addio circa due settimane fa non senza strascichi. Alcol, droge e tradimenti sarebbero alla base della separazione della coppia, sposatasi sette mesi fa dopo un fidanzamento decennale. Mentre Liam Hemsworth e Miley giocano a farsi la guerra in un batti e ribatti di dichiarazioni infuocate, la Cyrus è uscita allo scoperto con l'amica Kaitlynn Carter. Le foto delle coccole e dei baci tra loro nelle acque turchesi del Lago di Como sono finite su tutti i giornali e siti di gossip. Ma l'arrivo ai VMAs 2019 mano nella mano ha confermato il flirt in corso. La cantautrice statunitense è apparsa felice e raggiante accanto alla Carter. Quest'ultima, amica di vecchia data, è stata vicina a Miley Cyrus durante la separazione e sembra che in questo momento di dolere sia scoccata la scintilla.