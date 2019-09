Dopo l'addio a Kaitlynn, Miley Cyrus si rifugia nel deserto

" Viaggio necessario con mamma e sorella ", con queste parole Miley Cirus ha annunciato ai suoi follower su Instagram la partenza per un viaggio di famiglia, lontano da rumors e pettegolezzi. La pressione mediatica accumulatasi negli ultimi mesi sulla popolare cantautrice statunitense l'ha, infatti, portata ad allontarsi, momentaneamente, dall'occhio indiscreto di giornali e televisioni. Miley Cyrus è così partita per il Colorado con la mamma Tish Cyrus e la sorella minore Brandi. Un viaggio di famiglia che ha portato le tre donne nel deserto di fuoco del Colorado, tra le insenature rosse del Glen Canyon e le acque del Lake Powell.

A documentare l'insolita vacanza familiare è stata Miley Cirys che, sui social network, ha pubblicato decine di scatti del suo viaggio insieme a madre e sorella. Tra un'escursione nei canyon, una scalata e una gita in canoa, la cantautrice ha provato a dimenticare i drastici cambiamenti avvenuti nella sua vita negli ultimi mesi. Prima la separazione, non senza polemiche, dal marito Liam Hemsworth, poi il flirt con la bionda influencer Kaitlynn Carter che, secondo i giornali americani, sarebbe già arrivato al capolinea. Insomma un periodo non facile per l'irrequieta Miley che, almeno nel campo musicale, sta andando forte con il nuovo album "Slide Away" e con il brano in collaborazione con Ariana Grande e Lana Del Rey. La breve vacanza nel deserto del Colorado, con la mamma Tish e la sorella Brandi, almeno le avrà permesso di tirare il fiato da gossip e pettegolezzi.