Miley Cyrus replica alle accuse: "Il mio matrimonio non è finito a causa dei tradimenti"

Per la ribelle cantante statunitrense Miley Cyrus, quello che sta attraversando, è un periodo alquanto complicato. Ormai la crisi della storia d'amore tra lei e L'ex compagno Liam Hemsworth è stata sdoganata in ogni angolo del mondo. La giovane artista, ferita interiormente dalle numerose accuse rivoltegli, oltre che dal suo ex fidanzato, anche da una buona componente del suo pubblico, ha deciso di fornire la sua versione in merito alla vicenda del tradimento. La Cyrus, come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo, condivide parte della sua sfera privata con i fan, soprattutto nell'era dei social network, e, per tale ragione, ha voluto far partecipe i suoi moltissimi ammiratori riguardo i risvolti di tale oscura vicenda.

Miley Cyrus investita dalla valanga di accuse contro di lei, ha scelto di fornire, in sua autodifesa, un comunicato pubblico divulgandolo tramire il canale dei social web. La Cyrus, prediligendo Twitter, posta una serie di messaggi consecutivi, nei quali esterna con estrema sincerità le vicende private della sua vita, ivi quella inerente la crisi della storia tra lei ed Hemsworth. La trasgressiva artista racconta in ben undici tweet la verità sulla fine della relazione con Liam Hemsworth e sul presunto tradimento, in merito al quale la cantante smentisce categorigamente che sia avvenuto. Nel tweet d'apertura la Cyrus esordisce: " Posso accettare il fatto che la vita che ho scelto di fare significa vivere in maniera completamente aperta e trasparente con i fan che amo e con il pubblico, per il 100% del mio tempo. Quello che però non posso accettare è che mi si venga a dire che ho mentito per coprire qualcosa che non ho commesso. Io non ho niente da nascondere".

Miley Cyrus, non smentendo la sua indole anticonfomista che rifiuta le convenzioni sociali, nel proseguo del messaggio social, confessa con assoluta trasparenza e senza alcun tabù gli aspetti privati e qualche trasgressione che si è concessa nel corso della sua giovane vita. I tweet postati dalla cantante hanno attirato l'attenzione di migliaia di follower, riscuotendo un consenso clamoroso. "Non è un segreto tutto ciò che ho fatto della mia adolescenza. Non solo ho fumato e sostenuto la marijuana, ho sperimentato anche altre droghe, una delle mie più grandi canzoni e su ballare e sniffare nel bagno. Ho mandato a farsi fottere e tradito relazioni quando ero più giovane. Sono stata cacciata da "Hotel Transylvania" per aver comprato una torta a forma di pene a Liam per il suo compleanno e per averla leccata. Ho oscillato su una palla di demolizione. Ci sono probabilmente più nudi di me su internet che di qualsiasi altra donna", ha confidato sincera l'artista.

In conclusione della sua sequenza di messaggi, Miley Cyrus ha scritto un'ulteriore frase in sua discolpa: " Ma la verità è che, una volta che Liam e io ci siamo riconciliati, l'ho compreso e mi sono impegnata". La cantante, con risentimento, si schiera contro i media di cronaca rosa che con troppa leggerezza lanciano fango addosso alla gente nota, e aggiunge ironicamente: "Non ci sono segreti da scoprire qui". Il tweet in chiusura colpisce profondamente per il contenuto struggente e malinconico, palesando una personalità forte e al contempo sensibile della ribelle Cyrus: "Ho imparato da ogni esperienza della mia vita. Non sono perfetta, non voglio esserlo, è noioso. Sono cresciuta di fronte a voi, ma la linea di fondo è che sono cresciuta. Posso ammettere molte cose, ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio è finito a causa dei tradimenti. Liam e io siamo insieme da un decennio. L'ho già detto e rimane vero, adoro Liam e lo farò sempre. Ma a questo punto ho dovuto prendere una sana decisione per me stessa e lasciarmi alle spalle una vita precedente. Sono nelle condizioni più sane e più felici da molto tempo. Possiamo dire che sono una che fa twerking, una fumatrice di bonghi, una maleducata ma non sono una bugiarda. E sono orgogliosa di dire semplicemente che sono in un posto diverso rispetto a quando ero più giovane".

I can accept that the life I’ve chosen means I must live completely open and transparent with my fans who I love, and the public, 100% of the time. What I cannot accept is being told I’m lying to cover up a crime I haven’t committed. I have nothing to hide. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

It is no secret that I was into partying in my teens and early 20’s. I have not only smoked, but advocated for weed, I’ve experimented with drugs, my biggest song to date is about dancing on molly and snorting lines in the bathroom. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

I fucked up and cheated in relationships when I was young. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

I lost a massive Walmart deal at 17 for ripping a bong. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

I got kicked off hotel Transylvania for buying Liam a penis cake for his birthday and licking it. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

I swung on a wrecking ball naked. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

There are probably more nudes of me on the internet than maybe any woman in history. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

But the truth is, once Liam & I reconciled,I meant it, & I was committed. There are NO secrets to uncover here. I’ve learned from every experience in my life. I’m not perfect, I don’t want to be, it’s boring. I’ve grown up in front of you, but the bottom line is, I HAVE GROWN UP. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

I can admit to a lot of things but I refuse to admit that my marriage ended because of cheating. Liam and I have been together for a decade. I’ve said it before & it remains true, I love Liam and always will. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

BUT at this point I had to make a healthy decision for myself to leave a previous life behind. I am the healthiest and happiest I have been in a long time. You can say I am a twerking, pot smoking , foul mouthed hillbilly but I am not a liar. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019