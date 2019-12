Milla Jovovich: "La ​gravidanza? Mi ha ridato il seno"

Prosegue a gonfie vele la gravidanza Milla Jovovich. L'attrice, che oggi ha 43 anni, aveva annunciato di essere incinta del terzo figlio lo scorso agosto. Attraverso i social, dove è molto attiva, aveva dato la notizia ai suoi follower, confessando di esser stata travolta da un mix di emozioni, gioia ma anche terrore, a causa di un passato aborto che l'aveva segnata profondamente. Oggi, a distanza di qualche mese, la Jovovich continua ad aggiornare i suoi ammiratori attraverso il suo account Instagram.

L'attrice, originaria di Kiev, si è presa una pausa dalla scena cinematografica. Dopo l'ultimo capitolo della serie di Resident Evil, The Final Chapter, Milla Jovovich ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia. La notizia della sua terza gravidanza è però arrivata come un fulmine a ciel sereno anche per l'attrice, sposata dal 2009 con il regista Paul W.S. Anderson, con il quale ha già due figlie di 12 e 4 anni. Nei giorni scorsi l'attrice aveva fatto sapere di aver preso ventidue chilogrammi in questa gravidanza, un aspetto non troppo positivo dell'esser nuovamente incinta. Ma la Jovovich ha voluto però condividere con i suoi follower anche l'aspetto più positivo del suo momento di attesa: il crescente seno.