Milly Carlucci sul triangolo Oradei, Kinnunen, Osvaldo: "Non faccio gossip"

L’ultima edizione di "Ballando con le Stelle" è ormai un ricordo lontano, ma il triangolo amoroso Kinnunen – Osvaldo – Oradei tiene ancora banco viste le recenti notizie e Milly Carlucci è entrata nella vicenda. La maestra e ballerina svedese Veera Kinnunen e il calciatore argentino Dani Osvaldo, che facevano coppia nella trasmissione, oggi stanno insieme. La relazione è stata portata alla luce del sole negli scorsi giorni quando i due, attraverso i social, hanno pubblicato scatti di una vacanza insieme nel nord Europa (a casa di lei) e un bacio che parla da solo.

Molti hanno preso positivamente la nuova storia d’amore i cui primi segnali si erano intravisti proprio sul palco (e nel backstage) di Ballando. Altri però non hanno gradito la nuova coppia, schierandosi in favore dell’ex fidanzato della svedese, il ballerino e anche lui maestro della trasmissione Stefano Oradei. Quest’ultimo, legato alla Kinnunen da una relazione amorosa lunga undici anni, aveva iniziato a mostrare segnali di gelosia sin dalle prime puntate. I diretti interessati, però, negavano e colleghi e produzione facevano scudo attorno alla vicenda parlando di rumors e pettegolezzi senza fondamento.

Una gelosia, quella di Stefano Oradei, covata per settimane e culminata in una scenata in mezzo alla strada con la sua bionda compagna. Foto e scatti della violenta discussione (con tanto di strattonamenti) furono ripresi e pubblicati a maggio da numerosi siti e riviste e Milly Carlucci, nel corso della semifinale, costrinse Stefano Oradei a porgere pubblicamente le sue scuse a Veera Kinnunen. In quell’occasione la padrona di casa usò parole davvero forti con Oradei: " Il tuo momento di fragilità è cominciato da subito, dall’inizio dell’anno e questo non è accettabile. Il tuo comportamento è durato settimane e settimane. A 35 anni queste fragilità si devono saper gestire. Specie nell’ambiente dello spettacolo. Lei è una professionista e una ragazza che abbiamo visto crescere e non le si può imputare niente. Devi crescere Stefano ".