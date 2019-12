Mirian Trevisan: "Serena Enardu? Mio figlio diceva che è dolcissima"

La storia d’amore tra Serena Enardu e Pago è stata osservata a distanza da Miriana Trevisan, che non ha mai proferito parola sulla ex compagna del padre di suo figlio perché le due non hanno mai avuto occasione di conoscersi.

Già ai tempi di Temptation Island Vip, la ex ragazza di Non è la Rai aveva scelto di tacere su ciò che aveva visto durante il reality show dei sentimenti, limitandosi ad elogiare il comportamento di Pago, che aveva definito un vero signore. Com’è noto, infatti, i rapporti tra la Trevisan e il cantante sono sempre stati ottimi nonostante la fine dell’amore: i due, da genitori giudiziosi, hanno preferito mettere da parte ogni astio e rivalità per impartire al figlia una educazione che gli facesse comprendere che l’amore esiste nonostante mamma e papà non stiano più insieme.

Dopo la fine di Temptation Island Vip, inoltre, si vociferava che tra Miriana Trevisan e Pago ci fosse una sorta di riavvicinamento. Alcuni commenti di lui alle foto postate sui social dalla madre di suo figlio avevano fatto mormorare la rete, che aveva iniziato ad inondare i due di domande ed insinuazioni sulla natura dei loro rapporti. Era stata la Trevisan, però, a spegnere ogni sogno dei fan sottolineando che lei e Pago sono semplicemente dei genitori che si rispettano. Nessun ritorno, dunque, tra i due che, a distanza di qualche mese dalla fine di Temptation Island Vip, continuano a vivere in perfetta armonia.

Così, ospite di Vieni da me, Miriana Trevisan non ha esitato a rispondere ad alcune domande sul suo ex compagno rivelando che la fine della storia con Serena Enardu lo ha fatto soffrire molto. “ Sono passati dieci anni e ognuno ha proseguito la sua vita – ha spiegato l’ospite di Caterina Balivo - . Lui ha davvero sofferto per la sua fidanzata ultimamente, e me ne ha anche parlato. Noi parliamo delle nostre cose private. C’è affetto, ma non quella forma che farebbe sognare... ”.