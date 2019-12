Miriana Trevisan: "A Non è la Rai c'era un po' di bullismo"

Intervistata nel programma I Lunatici di Rai Radio 2, Miriana Trevisan ha ricordato il periodo in cui prese parte al programma cult Non è la Rai e ha rivelato un particolare inedito: "C'era anche un po' di bullismo, soprattutto da parte delle mamme".

Per Miriana Trevisan, gli anni del programma ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo furono come "una grande fiaba vivente": "Io ero una ragazzina che scendeva sotto casa e andava a comprare le gomme da masticare, poi appena ho iniziato la mia vita è cambiata, non potevo più uscire di casa perché trovavo centinaia di persone ad aspettarmi". L'assalto dei fan è un ricordo comune a molte ex ragazze di Non è la Rai: "Tutti gli ammiratori volevano un pezzettino di te. Un sorriso, un bacio, un autografo. Potevi stare lì ore a farti foto, firmare autografi, era una cosa incredibile".

Miriana Trevisan confessa addirittura di essere ancora in contatto con la prima ragazza a cui firmò un autografo, Maria Lucia. La showgirl ricorda con grande affetto quegli anni di estrema popolarità, in particolare sul pubblico degli adolescenti: "Mi sono divertita tantissimo, era un grande sogno". La donna smonta anche la leggenda metropolitana di un possibile clima di ostilità tra le ragazze che facevano parte del cast della trasmissione: "Non è vero che tra ragazze ci odiavamo. Almeno io non odiavo".

Nonostante ciò, Miriana Trevisan rivela a sorpresa che spesso qualche dispetto ha turbato questo clima sereno: "C'era anche un po' di bullismo. Soprattutto da parte di alcune mamme". La donna, però, circostanzia e minimizza subito la sua dichiarazione: "Forse bullismo è un termine esagerato, ma quando ci sono cento ragazze posso capitare dinamiche simili".

Nell'intervista, c'è anche spazio per parlare di Pago, ex marito di Miriana Trevisan e recentemente tornato alla ribalta grazie alla sua partecipazione a Temptation Island Vip con la sua attuale compagna Serena Enardu. L'ex ragazza di Non è la Rai parla di un rapporto di stima reciproca col cantante ma nega tutte le indiscrezioni su un eventuale ritorno di fiamma: "Non c'è un riavvicinamento ad essere onesti, ma c'è un grande legame visto che abbiamo un figlio". "Speriamo di essere un buon esempio per lui", chiosa la Trevisan lasciando trasparire la sua unica preoccupazione da mamma.

