Miss Italia, Carolina Stramare ha lasciato il fidanzato: "Devo pensare a me"

È in corso una pausa di riflessione, forse irreversibile, tra Carolina Stramare, neo Miss Italia 2019, e il fidanzato Alessio Falsone.

A distanza di poco tempo dalla vittoria a Jesolo, Carolina ha deciso di mettere in stand by la relazione con lo storico fidanzato e pensare a se stessa e, soprattutto, agli impegni professionali che le stanno assorbendo tutto il tempo a disposizione. “ Ci sentiamo tutti i giorni. Parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene – ha rivelato la Stramare in una intervista a DiPiù, lasciando intendere che sia stata proprio lei a voler interrompere la storia con Falsone - . Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai, quindi è faticoso. Molto faticoso ”.

I numerosi impegni, infatti, hanno allontanato Miss Italia 2019 dal suo fidanzato e, ad oggi, lei ha deciso di mettere al primo posto la carriera. “ Ora devo un attimo pensare a me e basta – ha detto lei - . Ora ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne trovasse un’altra lo capirei, perché evidentemente non ero io ciò che cercava" .