La moglie di Bonolis sul jet privato, arriva la stoccata di Costanzo: "Poteva evitare"

L'ultima settimana di dicembre Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis e i loro figli sono partiti alla volta di Malindi (Kenya) per passare al caldo l'ultimo giorno dell'anno.

Il loro viaggio, però, ancora prima di iniziare ha destato qualche polemica per via dell'aereo privato sul quale viaggiavano tutti insieme. Stanca dei continui attacchi e delle continue offese, Sonia Bruganelli ha risposto a tono: "Non ostento ricchezza. Siete voi che in una foto di una bambina con dei giornali sottolineate il fatto che è su un aereo privato. Per Adele e per gli altri miei figli non significa niente, anzi, preferiscono viaggiare con tanta gente. Io non gioisco alle spalle di nessuno. Il fatto che noi si possa prendere un aereo privato non cambia di un millesimo la vita di ognuno".

La polemica, poi, si è protratta nel tempo. Anche Aldo Grasso sulle pagine del Corriere della Sera ha commentato il fatto, "la classe è proprio ciò che non si può acquisire né inventare, è ciò con cui si nasce, una grazia connaturata" e subito è arrivata la replica della moglie di Bonolis: "Chiedo umilmente scusa se mi sono permessa di prendere, come tutti quelli che se lo possono permettere, un aereo privato".

Ora, un'altra stoccata alla moglie di Paolo Bonolis arriva da Maurizio Costanzo. Le parole del giornalista partono dalla rubrica settimanale tenuta sulla rivista NuovoTv: "Vip e persone comuni hanno un grande prurito alle mani. Per cui appena fanno una foto devono subito pubblicarla sul web, sperando di ricevere consenso e commenti. Insomma, i social non fanno altro che incrementare il nostro narcisismo. Lei fa benissimo a spendere i soldi come crede ma forse avrebbe potuto evitare di mostrare al mondo intero come viaggia perché nella vita anche la forma è sostanza".