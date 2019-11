Moreno Merlo attacca Paola Caruso: "Le tue sono castronerie, chiedi scusa"

Le rivelazioni di Paola Caruso sulle motivazioni che l’hanno spinta a mettere fine alla sua storia con Moreno Merlo, hanno causato una reazione da parte di quest’ultimo, che ha tacciato la ex “Bonas” di essersi costruita una vita che non è quella reale.

Ospite di Domenica Live, la Caruso ha accusato l’ex fidanzato di aver usato lei e suo figlio Michele per diventare noto in televisione e, scoperto l’inganno, ha deciso di chiudere ogni rapporto con lui. Scioccata e provata, quindi, Paola non è riuscita a trattenere le lacrime e ha trovato conforto in Barbara d’Urso, che le aveva già ampiamente dato spazio nei mesi precedenti, quando la showgirl fu più volte ospite del salotto domenicale di Canale 5 per raccontare l’evoluzione della gravidanza lontana dal padre di suo figlio, che aveva deciso di non riconoscerlo.

Dopo le tristi vicende che avevano anticipato la nascita del piccolo Michele, sembrava che la Caruso avesse ritrovato la felicità accanto a Moreno Merlo ma, anche questa volta, l’epilogo non è stato felice. Paola, quindi, è tornata dalla d’Urso per raccontare la sua verità scatenando l’immediata reazione dell’ex fidanzato. Attraverso una serie di Instagram story, infatti, Merlo ha tacciato la showgirl di essersi inventata una storia e l’ha invitata a chiedere scusa a lui e al pubblico che la segue per le infinite “castronerie” con cui per un quarto d’ora ha intrattenuto i telespettatori.