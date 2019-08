Morto il regista Alberto Sironi, Montalbano saluta un altro "amico"

È scomparso all'età di 79 anni Alberto Sironi il regista della telefilm "Il commissario Montalbano". A poco più di due settimane dalla morte dello scrittore Andrea Camilleri, padre del celebre personaggio siciliano, se ne va un altro amico della saga del commissario Montalbano. Nato a Varese nel 1940, Alberto Sironi si era innamorato della Sicilia e di quel celebre personaggio uscito dalla penna di Camilleri.

La passione per la macchina da presa lo coinvolge sin da giovane invogliandolo a frequentare la scuola d’arte drammatica del "Piccolo Teatro di Milano", guidata da Giorgio Strehler e Paolo Grassi, dove ottiene grandi riconoscimenti. L’esordio come regista e sceneggiatore avviene, però, nel 1978 con due telefilm tratti dai racconti "Il cento delitti". Tra il 1987 e il 1990 scrive la sceneggiatura del telefilm per la televisione "Eurocops" e ne dirige i primi tre episodi. E’ però alla fine degli anni ’90 che Alberto Sironi incontra il celebre personaggio di Montalbano, dal quale non si separerà più.