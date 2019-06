Nadia Toffa, una foto sfocata per salutare i fan che chiedono: "Come stai?"

Una settimana fa Nadia Toffa tornava sui social per presentare il medico che la sta rimettendo in forma e, oggi, la conduttrice de Le Iene ha sorpreso i fan con un saluto sul suo profilo Instagram.

Il volto dello show di Italia 1, com’è noto, sta combattendo contro un tumore che un anno fa l’ha costretta ad un brusco stop dal lavoro. La Toffa, poi, è tornata sul piccolo schermo spiegando di aver scoperto di avere un cancro, di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico e di essere in fase di guarigione grazie a dei cicli di chemioterapia che qualche volta l’hanno costretta a rimanere a casa per riprendersi. È successo anche in occasione dell’ultima puntata della stagione 2018-2019 de Le Iene, quando Nadia non ha potuto prendere parte alla diretta a causa di una cura troppo invasiva che l’aveva debilitata. Da quel giorno, l’apprensione dei fan nei suoi confronti è stata sempre tanta e lei ha provato a rassicurare ognuno con brevi messaggi social.