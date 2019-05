Nadia Toffa torna sui social con il suo medico: "Mi ha rimesso in piedi"

Aveva fatto preoccupare i fan per la sua assenza all’ultima puntata de Le Iene e per il silenzio sui social, ma Nadia Toffa sembra si stia riprendendo dalle cure e ha voluto condividere con i follower la gratitudine nei confronti del medico che si sta occupando di lei.

Postando sul suo profilo Instagram uno scatto insieme al dottor Fabrizio Gardina, Nadia Toffa si è mostrata sorridente ed evidentemente un po’ stanca e sopraffatta dalle cure. Questo, però, non le ha impedito di lanciare un messaggio positivo e di speranza nei confronti di tutti coloro che stanno lottando, così come lei, contro il cancro. Dopo essere stata operata, infatti, la conduttrice di Italia 1 ha raccontato di essersi ripresa, ma di essere ugualmente obbligata a seguire dei cicli di chemioterapia per sconfiggere definitivamente la malattia.