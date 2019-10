Nancy Coppola: "Col bendaggio gastrico ho perso 5 chili in 8 giorni"

Ospite di Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane, la cantante Nancy Coppola ha parlato dell'intervento di bendaggio gastrico a cui si è recentemente sottoposta.

"Mi sono operata otto giorni fa, ho ancora i punti dell'intervento, li tolgo domani", ha spiegato l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi. Ma Nancy Coppola ha voluto puntualizzare di aver intrapreso questo percorso di dimagrimento non tanto per ragioni estetiche, quanto per motivi di salute: "Io, a parte i miei chili di troppo, ho un'ernia al disco e ho fatto questo bendaggio per una questione di salute".

La cantante neomelodica ha raccontato come è arrivata alla decisione di sottoporsi all'intervento: "Dopo le gravidanze, mettendo dei chili in più, stavo soffrendo anche per un'infiammazione al nervo sciatico. Ho sempre cercato di fare diete sane con i nutrizionisti e di bere tisane ma, essendo spesso fuori casa per lavoro, ho sempre fatto fatica a seguirle; quindi ho deciso di sottopormi a questa operazione".

Nancy Coppola ha descritto nel dettaglio in cosa consiste l'operazione di bendaggio gastrico: "Ti fanno quattro buchetti piccolissimi e poi ti inserisco un anello piccolo che ti chiude la bocca dello stomaco e non hai più la fame di prima". "Una volta arrivata al mio peso forma si può togliere", ha aggiunto sicura la donna.

La cantante napoletana ha raccontato anche il duro decorso post-operatorio: "Nei primi quattro giorni di ricovero avevo dei forti dolori allo stomaco". "Poi, sono uscita ed oggi posso dire che sono dimagrita 5 chili dopo 8 giorni", ha chiosato soddisfatta Nancy Coppola.

