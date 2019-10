Nancy Coppola in ospedale: “Non giudicatemi se non dimagrisco con diete e tisane”

Ex naufraga de L’Isola dei famosi, Nancy Coppola era riuscita a perdere molto peso in Honduras. Poi, il rientro in Italia, il ritorno in forma e la seconda gravidanza, l’hanno spinta a sottoporsi ad un intervento di bendaggio gastrico per dimagrire in maniera definitiva.

A raccontarlo è stata proprio la cantante neomelodica napoletana che, postando su Instagram uno scatto che la ritrae sul letto di ospedale, ha spiegato di aver cambiato idea su un certo tipo di interventi e di aver deciso di pensare un po’ a se stessa sottoponendosi a questa operazione. “ La vita è imprevedibile. Ci sono cose che ti trovi a fare quando prima di quel momento avresti giurato di non farlo per tanti motivi – ha esordito Nancy Coppola sul suo profilo social - . Le cose cambiano, si vivono diversamente con il passar del tempo. Si fanno delle scelte e non per gli altri ma per te stessa... ”.