L'ex di Nathalie Caldonazzo: "Spero un giorno di chiarire con lei..."

Andrea Ippoliti ritorna sui suoi passi e parla del suo ex amore, Nathalie Caldonazzo. La coppia più discussa del reality Temptation Island Vip continua a innescare la polemica attorno alla loro storia burrascosa. Ippoliti oggi tenta di ricucire il legame logorato e ormai spezzato con la Caldonazzo dopo l'avvenuta rottura all'interno del programma Mediaset. I due hanno decretato la fine della loro storia proprio durante le riprese del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. E' rimasto impresso nella memoria il momento del diverbio sorto tra Ippoliti e la Caldonazzo attorno al falò che condusse alla separazione brusca tra loro, poiché il consulente commerciale ammise di aver intrapreso una liaison con la tentatrice Zoe Mallucci. Oggi l'uomo, archiviato il flirt con la giovane Mallucci, ha deciso di in autocoscienza di ammetttere i suoi errori maturando nuove scelte di vita.

Le nuove ammissioni e l'invito diretto alla bella Caldonazzo

Andrea Ippoliti, investito da un'ondata di polemiche sul suo conto dopo il tradimento perpretato sull'isola delle tentazioni ai danni della showgirl, ha deciso di fare chiarezza e fornire la sua versione dei fatti. L'ex protagonista del reality ha scelto le pagine della rivista di cronaca rosa DiPiù per esprimere le sue emozioni e riferire le motivazioni che lo hanno indotto a fare determinate scelte impulsive durante le riprese di Temptation Island. Nella lunga lettera pubblicata, il consulente 46enne menziona le tre donne della sua vita: Nathalie Caldonnazzo, l'ex moglie Daniela, e l'ultima sua fiamma Zoe Mallucci. L'ex Moglie Daniela dalle pagine dello stesso giornale ha rivolto le sue accuse contro Ippoliti, lamentando l'assenza del marito nei confronti dei suoi tre figli e al contempo rimprdverandogli di aver traditi Nathalie Caldonazzo allo stesso modo che fece con lei in passato lasciandola per la bella soubrette.

Andrea Ippoliti ha approfittato della visibilità offerta dai media per replicare alle critiche dure rivoltegli e stemperare l'accesa polemica. Nella missiva l'ex isolano ha rivolto le sue scuse all'ex moglie per la assenze reiterate e per le tante mancanze procuratele, ripromettendosi di riparare assicurando una presenza più assidua. Ma Ippoliti focalizza la sua attenzione, soprattutto, sulla figura della Caldonazzo, con la quale aveva instaurato una relazione d'amore durata tre anni. L'uomo 46enne ha voluto giustificare il gesto del suo tradimento, imputando quella scelta sbagliata al senso di ripicca sorto in lui, poiché era geloso degli atteggiamenti dubbi della sua ex compagna nell'approccio con alcuni tentatori. Con spirito di resipiscienza si è detto pronto a riominciare e concedere una seconda chance ad entrambe le due donne imporatnti nella sua vita.

Rivolgendosi a cuore aperto direttamente alla sua ex fidanzata, nella missiva Ippoliti, coscienziosamente, ha cercato di riguadagnare terreno spendendo parole appropriate a tale scopo. " Durante il reality con Zoe sono andato troppo oltre. Ero arrabbiato perché Nathalie aveva avuto atteggiamenti troppo confidenziali con i suoi tentatori screditando il nostro rapporto e sminuendomi. Ho perso la testa e sono finito tra le braccia di Zoe, che mi ha distratto in un momento di confusione e tristezza", ha confessato pentito il consulente romano. Sperando di appianare i vecchi dissapori con la Caldonazzo, Andrea Ippoliti ha scritto. " Questo non è stato giusto per Nathalie, perché non meritava di essere trattata così, che ho amato profondamente. Non è stato giusto per Zoe, perché ammetto di averla frequentata in parte per ripicca".

Il tentativo di riavvicinamento a Nathalie Caldonazzo

L'ex concorrente di Temptation Island ha ribadito che con la 20enne Zoe Mallucci ha chiuso ogni legame, anche perché nel suo cuore non è ancora svanito il bel ricordo e il sentimento per Nathlie. " Con Nathalie ora non mi sento più, non vuole più saperne di me, ma spero un giorno di chiarire, perché una donna che merita tutto il mio rispetto", ha confessato Andrea Ippoliti. Poi il consulente romano ha citato la sua ultima fiamma Zoe Mallucci conosciuta all'interno del docu-reality: "Anche Zoe non la frequento più, siamo usciti insieme per un periodo, ma ho capito che dentro di me deve prima andare via la figura di Nathalie. Inoltre, siamo troppo distanti per via dell’età".

Dal canto suo, sentendosi tirata in ballo l'ex tentatrice Zoe Mallucci ha voluto esprimere il suo parere e attraverso le IG Stories ha confermato la fine del flirt con Ippoliti. L'influencer ha così replicato: "Questa è una delle domande più frequenti che sto ricevendo quindi è giusto che io vi risponda. Vi dico che non mi sto continuando a vedere con Andrea". "Prima avevo curiosità che mi portava a non ragionare - ha aggiunto la Mallucci - perché per chi l'ha vissuta è più facile capirla, vi dico che all'interno di Temptation, senza distrazioni è un conto, nella vita reale ti accorgi che è tutt'altra storia e quindi non ne vale la pena buttare il tempo così. Ho capito, dovevo capire, dovevo sbatterci la testa come in tutte le cose e ora stop".

Nathalie Caldonazzo ha preferito il no comment. La affascinante soubrette del Bagaglino pare abbia definitivamente accantonato la storia sentimentale con Andrea Ippoliti esauritasi in televisione, decidendo di puntare ad altri orizzonti di vita e di non voltarsi più indietro a rimembrare il passato andato.