Temptation Island Vip, già finita la storia tra Andrea Ippoliti e la tentatrice Zoe Mallucci

La storia tra Zoe Mallucci e Andrea Ippoliti è già arrivata al capolinea. L'ex tentatrice di Temptation Island Vip, che aveva fatto perdere la testa al fidanzato di Nathalie Caldonazzo, ha rivelato attraverso alcuni video social di aver chiuso la breve conoscenza con il 46enne. Sembra che a mettere la parola fine alla storia sia stata la giovane romana e che oggi non sia affatto pentita della decisione presa.

Zoe era riuscita a rubare il cuore di Andrea Ippoliti, entrato a Temptation Island Vip per mettere alla prova la relazione con la sua fidanzata, la showgirl Nathalie Caldonazzo. Proprio l'assidua frequentazione sotto gli occhi indiscreti delle telecamere aveva fatto scoccare la scintilla tra Ippoliti e la 21enne romana, che nel programma era entrata come tentatrice. Dopo la fine della trasmissione e l'addio della Caldonazzo, che nel falò finale decise di lasciare il compagno, i due hanno continuato a vedersi e frequentarsi ma la relazione è durata pochi mesi. Zoe Mallucci ha spiegato i motivi della rottura in una serie di video pubblicati nelle storie del suo profilo Instagram. La modella romana ha risposto alle domande curiose dei suoi follower e al quesito: " Ti vedi ancora con Andrea? ", lei a risposto: " Questa è la domanda che mi fate più spesso, è giusto che io vi risponda. Vi dico che non mi sto continuando a vedere con Andrea. Avevo una curiosità che mi portava a non ragionare perché ovviamente, per chi l'ha vissuta è più facile capirlo, vi dico che all'interno di Temptation senza distrazioni è un conto, poi la vita reale è tutta un'altra storia. Quindi non ne vale la pena buttare via il tempo. Così ho capito, dovevo capire, dovevo sbatterci la testa come in tutte le cose e ora Top".