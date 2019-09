Nathaly Caldonazzo è furiosa: "Per me Andrea Ippoliti è morto"

La storia d’amore tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti si è conclusa davanti alle telecamere di Temptation Island Vip, ma dopo quell’esperienza l’attrice continua a serbare rancore nei confronti del suo ex compagno.

I due, che hanno fatto il loro ingresso nel reality show per tentare di risolvere alcuni problemi di coppia, hanno chiesto il falò di confronto anticipato decidendo di lasciarsi in maniera definitiva. Ippoliti ha aggredito verbalmente la Caldonazzo e il loro incontro-scontro ha suscitato non poche reazioni sul web. Ad oggi, i due pare che non siano riusciti a ristabilire dei rapporti civili e, intervistata da Uomini e Donne Magazine, Nathaly si è mostrata ancora furiosa nei confronti dell’ex compagno.

“ Per me Andrea è morto, non voglio neanche incontrarlo per strada. Mi sento svuotata, ma pronta a rinascere – ha confessato lei - . Ora sto metabolizzando un lutto. A quarantasei anni puoi aspettare che finisca il programma, una volta fuori puoi fare quello che vuoi, evitando magari ragazze così giovani ”. La Caldonazzo, infatti, non ha condiviso l’atteggiamento ambiguo assunto da Ippoliti con la single Zoe Mallucci e, stando ad alcuni indizi seminati sui social, sembra proprio che i due si stiano frequentando dopo Temptation Island Vip.