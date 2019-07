Niccolò Bettarini mostra le ferite dell'aggressione choc

Niccolò Bettarini, a un anno esatto di distanza dall'aggressione, mostra sui social le cicatrici delle undici coltellate infertegli da quattro aggressori. Segni profondi e indelebili sulla pelle che ha deciso di mostrare al popolo del web nel giorno in cui, un anno fa, fu vittima di una brutale aggressione fuori dalla discoteca Old Fashion, noto locale milanese. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini ha voluto ricordare così quella tragica notte, con uno scatto choc che mette in mostra i tagli sull'addome e la profonda cicatrice al braccio, frutto dell'operazione a cui venne sottoposto per ricostruire il nervo lesionato del l'arto superiore destro.

" Non morirò senza cicatrici, tutti noi siamo ferite viventi" , scrive Niccolò Bettarini nella caption del post pubblicato sul suo profilo Instagram che in poche ore ha raggiunto 21mila likes. Non è certo la prima volta che il giovane Bettarini mostra le ferite sui social, ma questa volta lo scatto ha un valore differente, quello di un lottatore, di un guerriero come lo definiscono alcuni follower nei commenti. Tra loro anche Francesco Chiofalo, ex Temptation Island, che lo incoraggia: " Bro quelle cicatrici sono la dimostrazione che sei un guerriero ".

Nonostante siano trascorsi 365 giorni da quella tragica notte dove il giovane rischiò la morte a soli 19 anni, Bettarini non dimentica, portando sul corpo i segni della violenza e ricordandosi (citando nelle stories una nota canzone del rapper Gue Pequeno) anche dei suoi aggressori definiti "infami".