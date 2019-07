Nicole Kidman: “Se mio marito dice che a letto sono una maniaca...”

Nicole Kidman e Keith Urban sono sposati da ben tredici anni e uno dei segreti del loro matrimonio è l’alchimia perfetta raggiunta sotto le lenzuola. Lo aveva rivelato il rocker nella canzone Gemini, pubblicata nel 2018 sul disco Graffiti U, e lo ha confermato l’attrice nel corso di un’intervista al programma radiofonico The Kyle & Jackie O Show.

Gemini, brano dedicato al segno zodiacale della Kidman, racconta di una donna che è una maniaca sessuale a letto, capace di svegliare il compagno nel cuore della notte per fare l’amore. Kyle Sandilands, il conduttore che ha invitato in trasmissione l’attrice per parlare di Big Little Lies 2, ha colto al volo l’occasione e ha chiesto alla star australiana se quel testo fosse riferito proprio alle sue prestazioni. Il Premio Oscar per The Hours non ha affatto smentito, nonostante l’evidente imbarazzo.

Nicole Kidman: “Maniaca sessuale? Poteva andare peggio”

“ Non metto in discussione l’arte di mio marito – ha risposto la Kidman – se posso essere la sua musa ispiratrice. Però poteva andare molto peggio. È un po’ imbarazzante pensare al fatto che io venga definita una maniaca sessuale, ma... meglio che sentirsi dire ‘Dio, sono così annoiato. Fai uno sforzo, Nicole!’ ”.

L’attrice si sveglia davvero nel cuore della notte per farlo? Alla domanda maliziosa di Sandilands, la Kidman ha risposto per le rime. “ Cosa? Stai zitto! – ha detto – Lo stai inventando tu adesso. Basta, Kyle. Non ti rispondo nemmeno. È scandaloso ”.

Le “avventure selvagge” di cui hanno parlato quando hanno festeggiato il loro recente anniversario di nozze devono essere proprio queste. Kidman e Urban sono sposati da 13 anni e genitori di due bambine: Sunday Rose, 10 anni, e Faith Margaret, 8. Nicole ha altri due figli, adottati insieme all’ex marito Tom Cruise: Isabella, 26 anni, e Connor, 24. Ma accanto al cantante country ha trovato il vero amore.