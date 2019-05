Nicole Mazzocato: "Fabio parla male di me? Forse è la fame"

Si è conclusa ormai da mesi la relazione tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio e, ora che lui è uno dei concorrenti di Supervivientes, l’ex tronista ha iniziato a fare delle rivelazioni importanti e inedite sul rapporto vissuto con la ex fidanzata.

Sembrava che i due ex protagonisti di Uomini e Donne, dopo quattro lunghi anni di amore, si fossero lasciati in buoni rapporti e, invece, stando alle dichiarazioni che Fabio ha fatto durante la sua partecipazione all’edizione spagnola de L’Isola dei famosi, la relazione tra loro non è stata tutta rose e fiori. Colloricchio, infatti, ha confessato di aver vissuto anni di inferno e, ora che sembra essersi legato alla naufraga Violeta Mangrinan, ha addirittura sostenuto che lei sia molto più bella della ex Nicole.

Dichiarazioni importanti che non sono sfuggite a coloro che hanno seguito Colloricchio e la Mazzocato sin dai loro esordi a Uomini e Donne e che, oggi, sono tornati a chiedere a lei come mai Fabio si stia comportando così male nei suoi confronti. Nicole, quindi, ha deciso di replicare una volta per tutte chiarendo che non si spiega i motivi di un tale accanimento nei suoi confronti.