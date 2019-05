Nicole Mazzocato: "Non accostatemi più a Fabio Colloricchio"

La partecipazione di Fabio Colloricchio a Supervivientes sta scatenando i fan che, in seguito alle dichiarazioni e a ciò che l’ex tronista ha fatto, hanno iniziato ad inondare di domande Nicole Mazzocato, sua ex fidanzata.

I due, che si sono conosciuti a Uomini e Donne, hanno vissuto una intensa relazione durata quattro anni e si sono lasciati in ottimi rapporti, almeno fino a quando lui è approdato alla versione iberica de L’Isola dei famosi. Da quel momento in poi, Fabio si è lasciato andare ad esternazioni denigratorie nei confronti di Nicole e della relazione che hanno vissuto, tanto che la ex corteggiatrice ha ammesso di non saper dare una spiegazione a tale atteggiamento da parte dell’ex fidanzato.