Nina Moric e il malore a Zanzibar: "Ho contratto il batterio mangiacarne"

Brutta disavventura per Nina Moric. L'ex moglie di Fabrizio Corona ha deciso di concedersi un viaggio in Africa, dove ha accusato un improvviso malore.

Parlando ai suoi fedeli sostenitori, la guest star del Grande Fratello Vip 3 si è detta disperata, dopo aver appreso di aver contratto un temibile batterio nel corso della sua vacanza trascorsa a Zanzibar.

"Sono stata attaccata da un batterio che ti mangia la carne fino ad arrivare all'osso - ha fatto sapere Nina Moric -. Meglio che non vi faccio vedere, è davvero disgustoso. Le cure dureranno una settimana, al momento non posso nemmeno fare il bagno e non posso avere alcun contatto con la sabbia".

Nina Moric prende un antibiotico contro il batterio contratto

La showgirl, rivolgendosi ai suoi follower, ha confidato di aver trovato un medico italiano che le ha prescritto un antibiotico, nel tentativo di sconfiggere il batterio contratto in Africa.

A lanciare per primo la notizia del malessere accusato dalla Moric a Zanzibar era stato l'ex gieffino nonché attuale fidanzato di Nina, Luigi Mario Favoloso, che attraverso il suo profilo Instagram aveva rivelato i primi sintomi del malessere accusato dalla showgirl. Sintomi quali l'eccessiva sudorazione e il vomito.

Al momento la Moric soffre di costipazione e di una grave mancanza di ferro, così come lei stessa ha fatto sapere in uno dei suoi ultimi video. Ora starebbe però meglio.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?