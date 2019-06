Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio: "Avevamo litigato, vi chiediamo scusa"

Un confronto a muso duro sfociato in un brutto litigio: è questo il motivo per cui Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio hanno annullato le tre date del loro tour “Figli di un re minore”, previste per giugno. La verità è stata raccontata dai diretti interessati in un video affidato ai loro account social. I concerti, fissati per questo mese all’Arena Flegrea di Napoli, sono stati rinviati a settembre ufficialmente per “motivi organizzativi”. Una scusa, rivelano adesso i cantanti, per nascondere la loro litigata.

“ È vero, avevamo litigato – ammette D’Alessio – però venti giorni fa ci siamo rivisti e abbiamo rimesso tutto in piedi ”. “ Purtroppo – continua D’Angelo – quello che si può fare in più giorni in venti giorni non ce l’abbiamo fatta, perché noi non volevamo fare uno spettacolo così, volevamo fare un bello spettacolo ”.

Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio chiedono scusa ai fan

“ Lo potevamo annullare – aggiunge D’Alessio, reduce dal successo di The Voice – ma non era giusto annullarlo e allora abbiamo solo cercato di rinviarlo di due mesi e adesso qualsiasi cosa succeda, anche se litighiamo un’altra volta, noi il 20, 21 e 22 settembre saremo all’Arena Flegrea ”.

“ Vi chiediamo scusa – ripete in coro la coppia – scusate, scusate, scusate ”. La notizia dell’annullamento dei concerti, sold out da tempo, aveva scatenato una pioggia di critiche sui social. “Sono uno di quelli che ha acquistato i biglietti in prima fila, ma sinceramente dopo quello che è accaduto me ne sto a casa”, uno dei numerosi commenti apparsi su Instagram.

Il video di scuse è stato invece accolto con sentimenti contrastanti. C’è chi esprime ammirazione e apprezza la sincerità dei “due grandi cuori di Napoli” e chi ancora rimprovera la loro scarsa professionalità perché in tanti hanno perso i soldi per albergo ed aereo e hanno chiesto giorni di ferie che ora andranno sprecati.