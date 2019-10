Cosa c'è (davvero) dietro la ricetta del pollo alla piastra della Canalis

Per fare bella figura in cucina non occorre essere degli chef, talvolta basta solo un po' di fantasia e di abilità per realizzare piatti degni di nota. Le ricette per un piatto perfetto spopolano sulla maggior parte dei settimanali in edicola ma ce n'è una che, da ormai molti anni, è diventata un vero e proprio cult. È il pollo alla piastra di Elisabetta Canalis, che qualche anno fa è stato pubblicato sul settimanale Diva e Donna.

La semplicità estrema della ricetta, e il modo in cui era stata proposta dalla rivista, nel corso degli anni è stata oggetto di scherno e di ilarità nel web. Il pollo alla piastra di Elisabetta Canalis è diventato un must sui social, dove non di rado la showgirl sarda è stata anche bonariamente presa in giro per quell'exploit culinario. “ Prendete una fetta di petto di pollo e mettetela su una piastra o su una padella ben calda. Quando il colore della carne diventa bianco, la pietanza è pronta ”, così recitava la spiegazione della ricetta sulla rivista.