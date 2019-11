"Non sembri felice", Lenny Kravitz ​risponde per le rime a un fan sui social

Lenny Kravitz è impegnato nella preparazione del suo prossimo tour mondiale, "Here To Love 2020", che lo porterà nuovamente in Italia con tre date già ufficializzate. Nel frattempo non perde occasione per impegnarsi in cause di interesse sociale e scientifico. Negli scorsi giorni, infatti, il cantante si è esibito al "Breakthrough Prize 2019", la cerimonia che premia i giovani scienziati svoltasi alla NASA Ames Research Center di Mountain View.

Gli impegni non lo tengono lontano dai suoi fan, che aggiorna costantemente grazie ai social network, dove è molto attivo. Uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram, però, ha suscitato qualche perplessità da parte dei suoi follower. Lenny Kravitz ha condiviso su Instagram due fotografie d'autore dove, serio e concentrato, si mostra in primo piano. Scatti realizzati professionalmente che serviranno, forse, per qualche campagna promozionale ma che hanno preoccupato non poco alcuni fan. " Triste? Stanco? Per favore riposati ", gli chiede un follower stimolando la risposta del cantante: " Felice, grato, riflessivo ". Secondo un altro fan, invece, il suo viso non esprime felicità: " Non sembri felice... .". Il commento non è piaciuto a Lenny Kravitz, che ha deciso di spendere qualche parola in più per rispondere all'utente: " Felice non è solo un ovvio sorriso. Felicità è tranquillità, gratitudine, introspezione ecc. Ma grazie per l'interesse ". Poche parole che sono servite a Kravitz per sottolineare il suo stato d'animo attuale.