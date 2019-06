"Non sono stato io a rubare". Il giudice libera Marco Carta che viene però rinviato a giudizio

Marco Carta adesso spiega tutto. Dopo essere finito in arresto per furto aggravato alla Rinascente di Milano, il cantante nega tutto e spiega come sono andate davvero le cose. A quanto pare non sarebbe stato lui a rubare, ma un'altra persona: " Non sono stato io a rubare, per fortuna è andato tutto bene, sono felice di poterlo dire. Adesso vado a casa, sono un po' scosso, le magliette non ce le ho io, l'hanno visto tutti ".

A chi gli ha chiesto chi fosse la persona coinvolta nel furto ha risposto: "Non mi va di dirlo, non faccio la spia". Carta è stato sottoposto ad un processo per direttissima dopo essere stato agli arresti domicialiari per tutta la mattinata. Il furto è avvenuto ieri sera. Carta a quanto pare sarebbe stato fermato mentre si trovava insieme ad una donna di 53 anni. Il bottino di fatto ammonterebbe a sei maglie del valore di 1.200 euro. Alla luce di quanto accertato in fase processuale, il giudice non ha convalidato l'arresto. " E' stata chiarita la totale estraneità di Marco Carta. Lui è estraneo a qualsiasi addebito. Il fatto è attribuibile ad altri soggetti, lui è totalmente estraneo, è stato acclarato dal giudice. Marco è una bravissima persona ", spiega l'avvocato uscendo dall'aula.

Tuttavia, il cantante rimane indagato ed è stato rinviato a giudizio. Carta è stato preso di mira sulla sua pagina facebook con insulti e con battute ironiche su quanto accaduto. Adesso può tornare a casa. Il procedimento penale invece andrà avanti sia per lui sia per la persona accusata del furto degli indumenti rubati nello store di piazza Duomo a Milano della Rinascente.