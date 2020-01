Nozze lampo per Pamela Anderson, ​l’attrice ha detto sì al 74enne Jon Peters

Matrimonio a sorpresa (e lampo) per l’ex bagnina di "Baywatch". Pamela Anderson e il produttore cinematografico Jon Peters si sono sposati con una cerimonia privata a Malibu domenica 20 gennaio. A riportare la notizia è stato il settimanale Hollywood Reporter, che ha raccolto le confessioni del neo marito. Per Pamela Anderson si tratta del quinto matrimonio dopo le nozze con Tommy Lee, Kid Rock e Rick Salomon (quest’ultimo sposato due volte).

L’annuncio arriva decisamente a sorpresa dopo un fidanzamento lampo durato pochi mesi e una relazione tenuta al riparo da occhi indiscreti. Pamela Anderson e il magnate del cinema, nonché produttore del celebre film "A star is Born", si conoscevano in realtà da molti anni. La coppia aveva avuto una relazione circa trent’anni fa, nel 1989, quando l’attrice era poco più che ventenne. La grande differenza di età tra loro - 22 anni - fece però naufragare l’amore, che però bussò nuovamente alla loro porta nel 2004. I due visseso un breve flirt e poi le strade si divisero nuovamente fino ad oggi. Pamela Anderson da allora ha avuto numerosi mariti e diverse storie. L’ultima in ordine di tempo è quella con il calciatore Adil Rami, finita in modo turbolento nel giugno del 2019 con le accuse dei tradimenti che lo sportivo avrebbe inflitto all’attrice. Il tutto candidamente spiattellato su social e riviste.