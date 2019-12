Nuova vittima di Epstein: "Ebbi rapporti con il principe Andrea"

Le vittime di Jeffrey Epstein aumentano di giorno in giorno. Ed ora spunta un’altra donna, che afferma di essere stata sfruttata dal magnate pedofilo. Ma la rivelazione non finisce qui: la donna avrebbe riferito ai legali delle vittime di aver avuto rapporti sessuali con il principe Andrea. La notizia, riportata dal Mirror, aggraverebbe ulteriormente la posizione del duca di York. Il team di avvocati che sostengono le vittime di Epstein stanno valutando quanto affermato dalla donna, per decidere se procedere con una denuncia formale.

Una fonte interna alla vicenda ha rivelato che gli inquirenti stanno “svolgendo una rigorosa indagine” sulle illazioni della presunta vittima, ma ancora non sarebbe chiaro se la donna sia stata forzata ad avere rapporti intimi con il principe di casa Windsor. Le affermazioni della fonte proseguono, attirando l’attenzione su altri particolari inquietanti: “Tutte le ragazze abusate che gravitavano nell’orbita di Epstein, conoscevano bene le sue richieste ma anche la sua collera” , racconta la fonte. E ancora: “Le dominava con la paura. Le vittime sapevano che se non avessero fatto ciò che lui si aspettava da loro, ci sarebbero state delle ripercussioni” .

Secondo gli investigatori, le ragazze hanno subito traumi mentali e sviluppato istinti suicidi in seguito ai ripetuti abusi dell’uomo. Una delle vittime avrebbe avuto solo 13 anni all’epoca delle violenze. Se le affermazioni della donna dovessero risultare credibili, sarebbe la seconda persona a testimoniare sotto giuramento di aver fatto sesso con Andrea, dopo essere entrata nel giro perverso del finanziere morto suicida.