Uno sketch fa litigare (ancora) Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

Ospite del comico Saverio Raimondo nella trasmissione “Comedy Central News”, Giancarlo Magalli, pungolato dal conduttore sul caso Adriana Volpe che il prossimo 15 luglio lo vedrà in aula a rispondere del reato di diffamazione aggravata, ha cercato di mantenere un certo aplomb per non peggiorare ulteriormente la sua già difficile situazione penale. Ma non sembra esserci riuscito.

L’acredine che nutre verso la ex collega che è riuscita a farlo rinviare a giudizio non accenna a placarsi, anzi, basta un nulla perché riemerga, anche non intenzionalmente. Se poi è il conduttore stesso a provocare Magalli sulla spinosa questione, basta un nulla perché ogni battuta venga scambiata per un doppio senso e scateni, come è successo, nuovamente le ire di Adriana Volpe che è tornata alla carica su Instagram.

Ma andiamo con ordine. Durante la puntata del suo show il comico ha chiesto a Magalli, in virtù del suo passato da ufficiale istruttore dell’esercito, di sparare a una finta volpe piazzata in studio. Ovvio il riferimento ad Adriana Volpe, anche se Magalli si è prestato al gioco senza far commenti di sorta, ma con sguardo divertito. “ Occhio a sparare alla volpe perché potrebbero offendersi sia gli animalisti che qualcun altro ”, ha scherzato Saverio Raimondo con Magalli che gli ha prontamente risposto, scherzando: “ Non si spara agli animali, forse a un cristiano sì ”.