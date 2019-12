Offese alla suocera di Francesco Monte: "Ha una figlia ruba-fidanzati"

La relazione tra Francesco Monte e Isabella De Candia continua a far storcere il naso a qualcuno, ma gli hater non si accontentano più di criticare la coppia, ora le offese arrivano anche ai parenti dei due.

L’ultimo post pubblicato dalla modella sul suo profilo Instagram, frutto di alcuni scatti fatti per una campagna pubblicitaria, ha scatenato una serie di giudizi al vetriolo da parte di un utente della rete che, leggendo tra i commenti quello della suocera di Francesco Monte, ha pensato bene di farle notare che ha una figlia “ruba-fidanzati, il vero diavolo”. “ Sei il mio orgoglio ”, ha scritto la signora, ignara che di lì a poco uno degli hater di Isabella si sarebbe scagliato anche contro di lei.

“C’è molto di cui essere orgogliosi, è una ruba-fidanzati. Francesco si è totalmente rinco......to appreso a lei. Mai era stato così rinco......to in vita sua. Aveva un angelo (Giulia) tra le mani, ma si è innamorato del diavolo”, ha inveito un internauta che, com’è chiaro, fa parte della schiera dei fervidi sostenitori della coppia composta da Francesco Monte e Giulia Salemi. Tanti fan degli ex fidanzati, infatti, sono fermamente convinti che Isabella sia stata l’amante dell’ex tronista e che la storia tra lui e la ex gieffina sia terminata proprio a causa sua. A nulla sono valse le dichiarazioni social della modella che, dopo aver ufficializzato la storia con Monte, ci ha tenuto a precisare che tutto è iniziato quando entrambi erano single. Ahimè, molti non ci hanno creduto – e ancora non ci credono – così sul profilo di Francesco e di Isabella non mancano i commenti dei detrattori, sempre pronti a sminuire la nuova fidanzata di Monte ribadendo quanto Giulia Salemi sia migliore rispetto a lei.

Sebbene la suocera dell’ex tronista abbia taciuto davanti alle critiche, l’hater di Isabella ha continuato ad inveire contro di lei e contro Francesco. “Isa è tutt'altro che Santa e Francesco si è proprio rinco......to [...]Guai a chi gliela tocca, sta str..za”, ha scritto ancora l’utente, “Ai miei figli insegnerò che i fidanzati delle altre non si toccano. Siete voi che seminate odio seguendo due traditori, non noi che seguiamo Giulia che è un'anima pura”. Il delirio dell’hater di Isabella e Francesco è proseguito nonostante gli attacchi da parte degli altri utenti della rete, ma né i due fidanzati, né la madre della De Candia hanno preferito alimentare la polemica replicando a tono al “leone da tastiera”.