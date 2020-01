Ozzy Osbourne: "Ho il morbo di Parkinson"

Il “padrino dell'heavy metal”, Ozzy Osbourne, ha spiegato di essere affetto dal morbo di Parkinson e di essere stato operato alla mano.

Per il cantautore, compositore e attore britannico, che ha iniziato ad esibirsi prima con i Black Sabbath per poi proseguire con la carriera da solista che l’ha portato dritto verso il successo, ha voluto raccontare a tutti l’anno difficile appena vissuto. “ Ho fatto il mio ultimo concerto a Capodanno del 2019 al Forum di Los Angeles – ha detto lui ai microfoni della trasmissione Good Morning America sulla rete Abc - . Poi ho fatto una brutta caduta e ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico al collo, che ha danneggiato i miei nervi. Così ho scoperto di avere una forma lieve di Parkinson ”.

71anni, Ozzy Osbourne ha venduto durante la carriera da solista 50 milioni di dischi in tutto il mondo, ma nell’ultimo anno è stato costretto a fermarsi per cause di forza maggiore. “ Prendo un sacco di medicine, soprattutto per le conseguenze dell'intervento – ha aggiunto lui in tv - . Questo braccio si addormenta, a causa dell'operazione, e le mie gambe si gelano. Non so se dipende dal Parkinson, ma questo è il problema ”. Così, dunque, l’artista, al secolo John Michael Osbourne, ha raccontato a tutti la malattia e voluto rassicurare i fan sul fatto che presto tornerà ad esibirsi come ha sempre fatto.