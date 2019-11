Pago e Federica Spano insospettiscono il web: è nato un flirt?

La vita privata di Pago continua ad interessare il web dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip e, secondo i rumors che circolano in rete, tra il cantante e la ex corteggiatrice Federica Spano potrebbe esserci del tenero.

I due, che sono stati spesso avvistati insieme in quel di Roma, hanno destato qualche perplessità e il gossip ha iniziato a circolare in rete espandendosi a macchia d’olio. Lui, lasciato da Serena Enardu dopo sette anni, poteva aver trovato in Federica un’ottima complice: ma basta questo per trasformare un’amicizia in un flirt? Al mondo della rete, si sa, basta poco per rendere il gossip una vera e propria notizia e Pago è stato, suo malgrado, vittima del vociferare della gente sul web.

Dopo aver appreso il gossip, però, il cantante ha deciso di intervenire direttamente sui social per smentire le voci che parlano di un presunto flirt con Federica Spano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne poi “arruolata” come tentatrice della seconda edizione di Temptation Island Vip. “ Io non so chi sia il primo ad aver inaugurato questa minch....però ho già detto, e sono stato chiaro, ma che ca..o dici! – ha sbottato Pago sui social - . Non inventate queste minchiate che non ci crede nessuno! ”. Con il sorriso sulle labbra, ma evidentemente un po’ arrabbiato per i rumors che hanno iniziato a circolare sul suo conto, quindi, l’ex compagno di Serena Enardu ha bollato la notizia come assolutamente falsa e, a fargli eco, è intervenuta anche la Spano.