Uomini e Donne, il pubblico difende Serena. E Pago sbotta

Pago e Serena Enardu sono tornati a confrontarsi faccia a faccia. Questa volta, però, niente falò. La coppia si è chiarita nello studio di Uomini e Donne di fronte al pubblico di Maria De Filippi. Dopo la decisione di lasciarsi, maturata al termine del reality Temptation Island Vip, la coppia è stata ospite del day-time di Mediaset per l'ultimo confronto. Prima di loro era toccato a Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

La puntata andrà in onda la prossima settimana, ma la registrazione è stata fatta nelle scorse ore. Da qui sono partite le prime anticipazioni su ciò che è avvenuto tra Pago e Serena al cospetto di Maria De Filippi. La coppia ha accettato di parlare a Uomini e Donne su cosa è successo dopo la fine del programma e, secondo quanto riportato da Fanpage, non sarebbero mancati i momenti di tensione. La coppia si è rivista in diverse occasioni in Sardegna ma senza riuscire a trovare un punto d'accordo per ricominciare.