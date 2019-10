Pago, le prime parole dopo Temptation Island Vip: "Ho pianto abbastanza…"

In tanti aspettavano che Pago si esprimesse dopo il finale di Temptation Island Vip e, alla fine, il cantante è intervenuto sui social per ringraziare quanti gli hanno dimostrato affetto nel corso di questa esperienza televisiva.

L’ex compagno di Serena Enardu è stato travolto dall’abbraccio virtuale del pubblico e della rete, che lo hanno osannato per i suoi modi gentili e gli atteggiamenti da vero uomo dimostrati durante il suo “viaggio nei sentimenti”. Postando il messaggio della sorella, che lo ha definito “uomo unico al mondo per la sua anima nobile, sensibile e rara”, Pago ha ringraziato tutti coloro che gli hanno inviato messaggi dello stesso tenore, ammettendo di essersi emozionato per le parole dei fan.

“ Mi ero ripromesso di non emozionarmi più di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio, anche perché ho già pianto abbastanza ... – ha esordito Pago su Instagram - . [...] Non potevo immaginarlo, come l’affetto smisurato nei mie confronti, come se ognuno di voi [...] si fosse messo in viaggio insieme a me, soffrendo insieme a me! ”.