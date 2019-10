Pamela Barretta contro Torrese: "Sei stato cacciato da Uomini e Donne, fattene una ragione"

La faida tra Pamela Barretta e Stefano Torrese prosegue anche dopo l’uscita di scena dell’ex cavaliere di Uomini e Donne, da tempo assente dal parterre degli uomini.

I due sono stati legati per un breve periodo e, dopo la fine della loro relazione, non sono mancati scambi di accuse e dichiarazioni denigratorie. Secondo Pamela, infatti, sembra che Stefano non sia mai stato realmente interessato a lei, ma il suo obiettivo erano le telecamere di Canale 5 e un po’ di notorietà. Ora che lei continua a d essere protagonista di Uomini e Donne, mentre lui insiste nel dichiarare di aver deciso di allontanarsi dalla trasmissione, è proprio Pamela che decide di fare chiarezza sulla questione rivelando un retroscena finora inedito: Stefano è stato cacciato dal dating show condotto da Maria De Filippi.

La Barretta lo racconta attraverso delle Instagram story dove, in modo del tutto inaspettato, è tornata a parlare del suo ex compagno. “ È un mese e mezzo che non rispondo perché la persona in questione è questo che cerca, un po’ di attenzione dato che è stato cacciato dal programma – ha esordito la dama del trono over - . Oggi però voglio rispondere, ti dò altri 5 minuti di gloria: la verità è che ti rode [...] Non è vero che non vuoi tornare a Uomini e Donne, la verità è che ti hanno cacciato, non ti hanno proprio invitato ”.