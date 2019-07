Trono over, Pamela Barretta attacca Stefano Torrese: "Ho sbagliato a salvargli la faccia"

Non si placa la lite a distanza tra Pamela Barretta e Stefano Torrese che, dopo essersi innamorati negli studi di Uomini e Donne over, hanno deciso di vivere il loro amore lontano dalle telecamere. La storia, però, non ha avuto un lieto fine e, dopo l’addio tumultuoso, l’astio tra loro continua sui social.

Le ultime dichiarazioni al vetriolo di Pamela Barretta sull’ex fidanzato sono giunte attraverso delle Instagram story nelle quali la dama del trono over ha lasciato intendere di aver omesso alcuni dettagli su quanto accaduto nel corso della relazione tra lei e Torrese. A chi le ha chiesto se fosse pronta a tornare a Uomini e Donne, infatti, la donna ha replicato senza mezzi termini: “ Ho una grande voglia di raccontarvi tutto. Per ora, per alcuni, resto la donna pesante...ma sono sicura che cambiereste opinione ”. La Barretta, poi, ha rincarato la dose nei confronti del suo ex fidanzato e lo ha accusato di aver finto di essere innamorato di lei. “ Maschera di ferro – ha scritto - . Ho tante verità documentate ”.