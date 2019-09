Paola Barale scherza sul matrimonio con Gianni Sperti: "All'epoca non si faceva le sopracciglia"

Sono passati quasi dieci anni dalla scomparsa del conduttore tv Mike Bongiorno che con la sua “ Allegria ” è entrato nelle case degli italiani, attaccati agli schermi per “giocare” ai suoi quiz. Mediaset in questi giorni sta dedicando degli spazi per ricordare il conduttore e ieri è stata la volta del Maurizio Costanzo Show. Tra gli ospiti anche le sue “vallette” storiche, tra cui la bellissima Paola Barale. Proprio lei si è resa protagonista di un siparietto divertente, in cui si è trovata a “prendere in giro” se stessa e il suo ex marito, il ballerino Gianni Sperti.

Durante lo show, i comici leccesi Pio e Amedeo hanno simulato uno dei quiz di Mike Bongiorno. La concorrente era Simona Ventura e doveva rispondere a delle domande sui presenti. L’ultima riguardava proprio Paola Barale: “ Cosa ha accomunato per anni Paola Barale e Gianni Sperti? A: la passione per il ballo. B: le stesse sopracciglia ad ali di gabbiano. C: la capacità di guadagnare in televisione senza fare un ca*** ”. Simona Ventura imbarazzatissima è scoppiata a ridere e allora la collega l’ha tolta dall’imbarazzo e ha risposto al posto suo, stando al gioco: “ Te la dico io. La C” , cioè la capacità di guadagnare pur non facendo nulla.

Nell’ironia generale, Simona Ventura ha detto: “ Avrei detto la B ”. Ma Paola Barale ha chiarito: “ All’epoca non si faceva le sopracciglia e non aveva l’estetista ”.