Paola di Benedetto e Federico Rossi avvistati a cena

Paola Di Benedetto e Federico Rossi starebbero provando a ricostruire qualcosa. La loro rottura risale ufficialmente a circa un mese fa, quando l'ex Madre Natura ha condiviso un post nelle sue storie di Instagram in cui comunicava ai suoi seguaci l'allontanamento dal cantante. Da allora si sono susseguite tantissime voci, poche conferme e nessuna smentita sui motivi che li avrebbero separati.

Uno degli ultimi gossip circolato nei giorni scorsi imputava la causa della rottura tra i due a un flirt che il cantante avrebbe avuto con la sua collega Emma Muscat, ex di Amici. Pare che Paola Di Benedetto abbia deciso di dire addio a Federico Rossi dopo aver avuto la conferma di una frequentazione da parte proprio della cantante. Da quel momento però la metà di Benji e Fede non si è mai arreso e ha cercato di riconquistare il cuore e la fiducia della sua amata. In principio, ha condiviso nelle sue storie di Instagram una canzone inedita, una dolce dedica per la sua donna con la speranza di fare breccia nel suo cuore. È stato un tentativo in apparenza vano quello di Federico Rossi, che non ha ottenuto nessuna reazione da Paola di Benedetto, per lo meno via social.

Il ragazzo nei giorni successivi ha mostrato anche una certa insofferenza nei confronti di alcuni commenti sul profilo della sua ex fidanzata, dove diversi utenti si sono proposti come corteggiatori dopo la fine con il cantante. La reazione di Federico Rossi è stata rabbiosa, un altro segno del suo forte amore verso la ragazza, che però pochi giorni fa è stata vista a Ibiza in compagnia di Andrea Damante. “Fede”, come lo chiamano le sue fan, non ha gradito l'apparente interesse del suo amico nei confronti di quella che fino a poco tempo prima è stata la sua ragazza e pare abbia interrotto i rapporti con il DJ.

Tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato in queste ore tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto perché, come riporta il sito Isa e Chia, i due sono stati avvistati insieme in un ristorante. Nessuno dei due ha parlato, ancora non è chiaro se il loro sia stato un incontro chiarificatore o se invece non ci sarà la fumata bianca in questo amore un po' tormentato.