Paola Di Benedetto tradita da Federico Rossi? "Capita una debolezza"

La scorsa estate, Paola Di Benedetto e Federico Rossi decisero di lasciarsi in maniera del tutto inaspettata e, ora che lei è nella Casa del Gf Vip, pare arrivare la conferma che tutto sia avvenuto a causa di un tradimento.

La loro relazione ha fatto chiacchierare il web per settimane e, solo dopo numerosi tentativi di riappacificazione, Paola e il fidanzato, cantante del duo Benji e Fede, sono tornati insieme scegliendo di non rendere noti i motivi di un allontanamento che ha fatto soffrire entrambi. “ La mia storia con Federico si è conclusa – aveva detto lei sui social - . Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma quando vedo mancare il rispetto non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente e il mio corpo che, come alcuni di voi hanno visto, è un po' mutato negli ultimi tempi ”.

Con queste parole la Di Benedetto aveva ufficializzato la fine della relazione con Federico Rossi, mentre i rotocalchi di gossip iniziarono a far circolare la voce che il cantante l’avesse tradita con una ex allieva di Amici, Emma Muscat. Un rumor mai confermato dai diretti interessati che, dopo un po’ di tempo, sono tornati ufficialmente insieme tra i consensi dei fan che hanno sempre sperato in una loro riappacificazione. Dell’ipotesi "corna", tuttavia, non si è mai più parlato anche se, nelle ultime ore, pare proprio che Paola abbia indirettamente confermato quanto si vocifera da tempo.

Durante una conversazione con gli altri coinquilini, la ex Madre Natura si è espressa proprio in merito ad eventuali tradimenti all’interno della coppia, lasciandosi sfuggire delle dichiarazioni che hanno fatto drizzare le antenne ai telespettatori appassionati di gossip. “ Non può capitare un momento di debolezza a qualcuno? Non parlo di innamoramento, ma tradimento fisico – pare abbia detto, come riportato da un utente di Twitter, Paola - . L'importante è poi guardarsi negli occhi, dirselo, capire comunque di amarsi e andare avanti ”.

Per molti utenti della rete, quindi, le parole di Paola Di Benedetto sarebbero la conferma di un tradimento da parte di Federico Rossi. Qualcuno, però, ha dimostrato solidarietà nei confronti della ragazza e ne ha apprezzato la maturità, qualcun altro è pronto a giurare che, durante la sua permanenza nella Casa, il cantante cadrà nuovamente in tentazione.