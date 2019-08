Paola Caruso nuda sui social, così ringrazia i suoi follower

Sono lontani i tempi in cui Paola Caruso vestiva i panni della "Bonas" nella trasmissione di Paolo Bonolis "Avanti un altro". Oggi lei, dopo le difficili vicende personali vissute in diretta sugli schermi di Mediaset, è semplicemente Paola Caruso, senza appellativi. La madre naturale ritrovata, il padre biologico che non l’ha voluta incontrare e l’arrivo del piccolo Michelino, il figlio rinnegato dal suo ex compagno hanno fatto innamorare il pubblico di lei. Paola Caruso deve tutto ai suoi fan e follower, per questo ha voluto ringraziarli per l’affetto con il quale la seguono con uno scatto hot.

La Caruso è apparsa nuda su Instagram, seduta sul suo letto, coperta solo da un candido lenzuolo bianco. Una foto fatta per ringraziare i suoi seguaci che oggi hanno superato quota 800mila. Un risultato che per molti non significa niente, ma per chi vive e lavora sui social vale come l’oro. Il numero dei follower sui social indica infatti l’influenza di un personaggio nel mondo virtuale e quindi implica maggiori cachet per sponsorizzazioni e partnership.

Lei che sta crescendo da sola il primogenito Michelino avuto dalla relazione, finita male, con Francesco Caserta (che oggi sempra flirtare con Raffaella Fico ex di Balotelli) ringrazia così i suoi follower e sorride al suo futuro. Si gode le vacanze estive e la conoscenza con un nuovo uomo, Moreno Merlo (ex tentatore di Temptation Island) e chissà che nel prossimo autunno non spunti qualche progetto televisivo per lei.