Paola Caruso, in Sardegna con il figlio, attacca l'ex sui social

Paola Caruso é sbarcata in Sardegna insieme al suo piccolo Michelino. La prima vera vacanza da mamma insieme al suo bambino, che sta condividendo con i suoi follower attraverso teneri scatti sui social. Tra bagnetti, passeggiate e momenti di relax Paola Caruso si sta godendo il figlio dopo le vicende personali che l'hanno vista protagonista nell'ultimo anno. La madre naturale ritrovata, il rifiuto del padre biologico di incontrarla e la nascita del suo primo figlio non voluto però dal padre, l'ex Francesco Caserta.



Proprio dall Sardegna arrivano nuove pesanti dichiarazioni da parte di Paola Caruso contro l'ex compagno, complici i commenti e le domande dei suoi follower che, sotto l'ultimo post Instagram, le chiedono dove si trovi il padre del piccolo. " Il padre di mio figlio? - tuona la Caruso - Non è presente, assolutamente no anzi, si diverte a fare il pagliaccio in giro accompagnato anche in maniera poco rispettosa nei confronti miei e del bambino ".



Qualcuno le chiede della nonna paterna e lei risponde decisa: " È proprio per colpa della nonna paterna che mio figlio non ha un padre che schifo. Certe cose non si possono recuperare, un dolore così profondo non si sanerà mai ". Ma la ruota gira, le fa notare un fan e lei coglie l'occasione per far sapere che potrebbero esserci conseguenze per l'ex compagno che del figlio non ha voluto saperne niente: " Non vedo l'ora che gli arrivi il conto e sarà molto molto salato ". Intanto lei, che in Sardegna si mostra felice e raggiante insieme al suo Michelino, sempre sui social confessa di non essere in cerca di un nuovo amore: " Mi dedico a mio figlio non a uomini che poi ci abbandonano ".