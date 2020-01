"Paolo Ciavarro è solo un viziato": l'attacco di Maurizio Sorge

Nonostante l'aria da bravo ragazzo e l'aspetto non assimilabile al classico "tronista", Paolo Ciavarro - durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip - non riesce a convincere la totalità del pubblico, e c'è chi lo attacca duramente per le sue origini familiari: "È solo un viziato".

Il figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro continua a non persuadere parte del pubblico del reality show di Canale 5. Nonostante la sua faccia da bravo ragazzo, capelli biondi e occhi azzurro cielo, il figlio della coppia che ha fatto sognare la generazione degli anni ottanta continua a dividere il pubblico della versione celebrity del padre di tutti i reality.

Il figlio di Giorgi e Ciavarro non sembra convincere la totalità del pubblico per quanto riguarda la sua sincerità. Nell'ultima puntata di Grande Fratello Vip 4, il giovane è stato protagonista di un chiarimento a distanza col padre, l'attore Massimo Ciavarro, sogno di molte ragazze cresciute negli anni ottanta.

Paolo ha mostrato tutta la sua insicurezza nei confronti del giudizio del padre, a proposito di un provino per entrare nella squadra calcistica del Manchester City. Il giovane romano teme di aver deluso il padre, e questa insicurezza è stata all'origine della poca fiducia in sé stesso. Se nel primo momento, all'interno del Grande Fratello Vip, questa storia ha coinvolto e commosso il pubblico, a distanza di qualche ora, molti sembrano sollevare più di qualche dubbio.

Paolo Ciavarro non si è tirato indietro ed ha affermato: "Purtroppo lì non è andata per colpa mia. Non ho avuto la fame di arrivare, di lottare per qualcosa di cui sono fortemente appassionato. Avevo talento e purtroppo non sono riuscito a sfruttarlo. È stata una grandissima lezione per me”. “Questo è stato sicuramente il primo vero contrasto con mio padre, ma uno a quell’età non è maturo per capire delle cose. È una cosa che mi porto dentro da tanto", ammette affranto il giovane Paolo.

A Mattino Cinque, Francesco Mogol, figlio dell'omonimo e celebre autore musicale, sembra sollevare qualche dubbio sulla figura di Ciavarro junior: "Dovrebbe essere un ragazzo che spacca il mondo, alla fine dei conti è stato fortunato invece sembra così piccolo e insicuro". Ancora più pesante il giudizio del paparazzo Maurizio Sorge, che sembra estendere la sua analisi a molti inquilini della Casa di Cinecitta: "I sacrifici e i dolori sono altri". "Secondo me sono tutti un po’ viziati!", sentenzia caustico il fotografo dei vip.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?