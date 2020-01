Malore in diretta per Paolo Del Debbio: "Non riesco a stare in piedi"

Preoccupazione per Paolo Del Debbio durante la puntata di Dritto e Rovescio di giovedì 16 gennaio. Dopo due ore di trasmissione, il conduttore toscano è stato costretto a lasciare la diretta per un forte dolore alla gamba. Del Debbio è stato sostituito da Marcello Vinonuovo, che è rimasto in conduzione fino alla fine del programma.

" Ho un problema a una gamba che pensavo di poter superare durante la puntata, invece non ci riesco ", ha dichiarato Paolo Del Debbio di rientro da una pubblicità. Per tutta la puntata, il conduttore ha cercato di sopportare il dolore ma a un certo punto è stato costretto ad arrendersi e a cedere il testimone al collega: " Non riesco a stare in piedi. Mi devo riposare un attimo. Ora viene Marcello Vinonuovo che è validissimo, mi sostituisce per un pochino. " Viste le sue parole, qualcuno ha pensato che potesse trattarsi di un allontanamento momentaneo ma invece Marcello Vinonuovo è stato in diretta con Dritto e Rovescio fino a oltre l'una, quando poi si è concluso il programma.

Non sono state date ulteriori informazioni in merito allo stato di salute del conduttore toscano, uscito dallo studio con difficoltà. Chi segue con assiduità il fumantino conduttore ha notato un certa sofferenza nel suo volto ma nessuno avrebbe immaginato che il conduttore avrebbe potuto lasciare lo studio in preda ai dolori. Molti telespettatori si sono domandati se il conduttore sarebbe stato in grado di riprendere in mano il programma a breve. C'è chi ha paventato l'ipotesi di un lungo allontanamento dagli schermi per effettuare le cure del caso ma poco fa è stato pubblicato un tweet rassicurante sul profilo ufficiale del programma. " Cari telespettatori, mi avete inondato d'affetto. Ora sto meglio. Grazie a tutti! Ci vediamo giovedì prossimo con Dritto e rovescio su Rete4. Paolo Del Debbio ", si legge nel messaggio condiviso sul social.

Una bella notizia per i tanti fan del programma e del giornalista toscano, che con il suo stile schietto e diretto arriva nelle case di un'ampia fetta di italiani. Una delle peculiarità di Paolo Del Debbio è proprio la capacità di parlare alla pancia delle persone, di togliere la polvere dai discorsi politici e di attualità fornendo una chiave di lettura semplice e immediata. È diventato una presenza familiare e benché Marcello Vinonuovo sia un giornalista altrettanto valido, è indubbio che Dritto e rovescio sia un programma cucito addosso a Paolo Del Debbio e che i telespettatori avrebbero sentito la sua assenza. Nessun allarmismo, quindi, per il coriaceo toscano che giovedì prossimo è pronto a tornare in onda con ancora più grinta per affrontare gli ospiti e gli argomenti caldi dell'attualità.