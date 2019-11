Paolo Virzì: "Sarò al flash mob delle sardine, ma mi nasconderò"

Il prossimo 14 dicembre le “sardine” si ritroveranno a Roma, in piazza San Giovanni, e al flash mob organizzato da questo movimento nato più con il ruolo di “un anticorpo che come movimento politico”, parteciperà anche il regista Paolo Virzì.

Nel corso di un incontro con il pubblico al teatro "La Compagnia" di Firenze dove sarà insignito del "Pegaso d'oro" della Regione Toscana, il regista si è trovato a riflettere sulla situazione politica italiana facendo riferimento al movimento delle sardine nato dopo la manifestazione di Bologna. I quattro trentenni - Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa – che hanno promosso la manifestazione nella piazza bolognese, dalla quale è partita l’ondata delle sardine, si sono detti pronti a conquistare varie città italiane e, a conclusione di questa loro iniziativa, ci sarà proprio il flash mob in uno dei luoghi simbolo della Capitale.

Il loro intento, sposato anche da Paolo Virzì, è di riappropriarsi della politica. “ Noi siamo nati in contrapposizione a Salvini e sono contento che a 300 metri ci sia lui proprio perché accentuiamo le differenze tra questa piazza che presenterà creatività, gratuità e relazioni sociali [...] rispetto a chi si chiude dentro a una stanza, dietro a un computer, e costruisce tutto su una immagina falsa che la gente oramai ha capito che non rispecchia ”, ha spiegato Mattia Santori ai microfoni di Rai 3.

Un’idea, dunque, condivisa anche dal regista Virzì che, però, pur partecipando al flash mob previsto a Roma, starà ben attento a non farsi vedere. “ So che a Roma stanno organizzando un flash mob delle sardine, io andrò, ma mi nasconderò perché guai a fare le liste delle celebrità di chi vi partecipa – ha detto lui - . Preferisco aiutare a pulire la scuola dei miei figli il sabato pomeriggio che espormi pubblicamente, perché penso che sia più utile ”. Virzì, tuttavia, non ha nascosto una certa paura riguardo il periodo storico che stiamo vivendo.