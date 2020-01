Il Papa battezza 32 bimbi: "Se hanno fame allattateli, qui nella Cappella Sistina"

Papa Francesco non smette di stupire con le sue parole e i suoi gesti, accolti con grande soddisfazione da parte dei fedeli. È accaduto ancora, durante la celebrazione della funzione battesimale per 32 bambini in Vaticano.

Il pianto dei neonati durante il rito è una costante. Le condizioni non ideali per il benessere dei bambini scatenano una reazione inevitabile, che si tramuta in pianto. La fame è uno dei motivi scatenanti e l'allattamento in chiesa è spesso considerato inopportuno, un tabù infrangibile, almeno fino a ora. È stato proprio il Papa, durante la celebrazione dei battesimi, a rompere gli indugi e a sorprendere tutti.

" I bambini non sono abituati a venire alla Sistina, è la prima volta. Non sono abituati a stare chiusi in un ambiente un po’ caldo, a essere vestiti così a festa... Avranno disagio... ", ha esordito il Papa prima di rassicurare i fedeli riuniti per la sacra celebrazione: " Inizierà uno a piangere e poi gli altri. Inizierà un concerto, ancora non è iniziato... Ma non spaventatevi lasciateli piangere. È una bella predica quando piange un bambino. Se hanno caldo spogliateli un po’, se qualcuno ha fame allattatelo, qui, dentro la Cappella Sistina. " Parole nel loro piccolo rivoluzionarie ma che non è la prima volta che vengono pronunciate da Papa Francesco.

Un gesto umano, di avvicinamento ai fedeli da parte del Papa, che già quando vestiva le vesti di cardinale a Buenos Aires permetteva alle madri di allattare. È un gesto naturale, che anche Maria fece con Gesù in fasce e che ogni donna dovrebbe poter fare liberamente, senza sentirsi giudicata. Questa è una battaglia portata avanti da moltissime donne in tutto il mondo, che chiedono di poter essere libere di allattare i loro bambini quando questi lo necessitano, senza ricorrere a stratagemmi e senza dover far aspettare il neonato finché non si trova un luogo adatto.

Ci sono alcuni Paesi dove esistono specifici divieti in merito. In Danimarca, per esempio, un Paese assunto come modello di educazione e civiltà, le madri non possono allattare i loro bambini in ristorante per non disturbare gli altri avventori del locale. In che modo una madre che allatta può causare fastidio a un'altra persona? Anche oltreoceano, negli Stati Uniti, ci sono alcuni Stati che prevedono un divieto similare. E in Italia? Da noi non esistono leggi specifiche che riguardano l'allattamento in pubblico, tranne che in Parlamento, dove alle deputate e alle senatrici non è consentito dar da mangiare al seno. Un divieto che non sussiste, per esempio, nel Parlamento Europeo di Strasburgo, dove le donne sono libere di portare i loro figli e di dar loro da mangiare quando necessario.