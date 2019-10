Il paparazzo accusa Claudia Gerini: "Mi ha rubato il telefonino"

Ospite di Mattino Cinque per parlare del rapporto tra vip e mondo del gossip, il paparazzo Maurizio Sorge ha rivelato un suo scontro - che adesso potrebbe finire in tribunale - con l'attrice Claudia Gerini.

Nel salotto di Federica Panicucci, si è parlato del rapporto di amore e odio che lega i paparazzi ai personaggi del mondo dello spettacolo: a fronte di molti vip che chiamano i fotografi per farsi pubblicità ci sono molti che mal sopportano la presenza degli occhi del gossip alle loro calcagna. Ma ci sono anche situazioni in cui è il paparazzo a doversi difendere dai personaggi famosi che provano a impedirgli di fare il proprio mestiere.

Secondo quanto da lui riferito, sarebbe questo il caso di Maurizio Sorge che ha accusato Claudia Gerini e l'attore e produttore Andrea Preti - all'epoca fidanzato con l'attrice - di avergli sottratto un telefono cellulare che verosimilmente avrebbe potuto contenere foto, video o audio relativi alla coppia.

Sorge ha dichiarato: "Anche io ho una cosa con la Gerini che proprio la settimana scorsa è stata rinviata a giudizio perché mi ha sottratto, insieme ad Andrea Preti, il telefonino dalla macchina con altre cose che verranno a galla dopo". "Io non ho mai parlato di questa cosa finché non si è concretizzato il rinvio a giudizio e ad aprile ci sarà un altro incontro in tribunale", ha precisato il paparazzo.

Alla richiesta di Federica Panicucci di spiegare meglio la situazione, Sorge precisa: "Mi hanno aperto la macchina e mi hanno fregato il cellulare perché c’erano delle cose registrate dall’interno della mia macchina ma si sentiva fuori quello che aveva detto su di me". Questa la versione del paparazzo.

