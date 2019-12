Parietti contro Mughini: "Disonesto e maschilista". E poi esalta le sardine

Sono ancora scintille tra Alba Parietti e Giampiero Mughini. Tra i due, infatti, la tensione rimane alta. Nei giorni scorsi, ricordiamolo, la soubrette e il giornalista sono stati protagonisti di un battibecco su Rai Uno, nello studio di Vieni da Me. Lo scrittore, ospite di Caterina Balivo, ha attaccato frontalmente la showgirl: "Non penso che Alba Parietti sia la grande pensatrice del nostro secolo, che lei pensa invece di essere. Come quando parla della Seconda Guerra Mondiale…" . All'affondo, la diretta interessata ha replicato a strettissimo giro, chiamando in diretta in trasmissione per tirare le orecchie al noto tifoso juventino.

Oggi, la querelle si arricchisce di un nuovo episodio, visto che la Parietti ha commentato la vicenda ai microfoni de La Zanzara, su Radio 24. E lo ha fatto senza peli sulla lingua: "Io non sopporto proprio il fatto che una persona debba essere per forza intellettualmente disonesto e sputtanare gli altri senza motivo, cosa che fa da anni, tra l'altro senza argomenti" . Quindi, l'attrice aggiunge piccata: "Mi attacca da anni senza argomentare solo sulla base di pregiudizi tra l'altro machisti, maschilisti. Sono anni che dice che io non capisco nulla, che sono una non in grado di esprimere concetti" .

E non è finita qui, perché la torinese è una furia e, provocata da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, continua a menare fendenti contro Mughini: "Lui esprime sempre una sorta di senso di superiorità, come se io non fossi in grado di parlare di queste cose. Ma i grandi intellettuali, come lui crede di essere, per esempio non li trovo mai con me in televisione a parlare di Al Bano e Romina dalla D’Urso…quindi andiamo lì a fare le soubrette tutti quanti!" .